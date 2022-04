AVELLA. Angela, una bambina “Speciale” alla ribalta regionale grazie ai suoi disegni. Video

Angela è una bambina autistica di 10 anni che frequenta la 4 elementare presso un Istituto Comprensivo di Somma Vesuviana. Il papà Salvatore Sorrentino, avellano doc, dal 2009 si è trasferito nel paese della moglie dove vive tutt’ora con la sua famiglia e con la sua Angela. La ragazzina affetta da autismo ha partecipato per due anni di seguito ad un concorso di disegno e ieri è stata premiata non potendolo farlo prima a causa della pandemia. Per l’occasione è stata allestita una mostra a scuola con tutte le sue opere di particolare bellezza e fantasia e per l’occasione gli sono stati dati i riconoscimenti per la sua dote artistica. La piccola Angela questa mattina accompagnata dal papà Salvatore è stata ospite del primo cittadino nel municipio del comune vesuviano, il sindaco Salvatore Di Sarno gli ha fatto indossare la fascia di primo cittadino come segno di riconoscenza.

La fascia tricolore di Somma Vesuviana ha dichiarato: “Angela grazie perché mi hai dato la conferma che l’arte è universale e ti cara, piccola Angela sei davvero una grande artista perché attraverso l’arte del disegno racconti, narri e descrivi. Alle famiglie con bambini autistici dico di coltivare talenti e passioni dei loro figli, di non sentirsi sfiduciate. Coltivate sempre le potenzialità dei vostri figli perché sono bambini, ragazzi che hanno capacità anche ignote ma piene! La diversità ci rende unici. Il sindaco c’è sempre per voi tutti! Ringrazio la dirigente del Terzo Circolo Didattico, Nunzia Borrelli, i docenti, gli assessori alla Cultura Rosalinda Perna e alla Pubblica Istruzione, Salvatore D’Amora che erano con me all’inaugurazione della mostra dedicata alle opere di Angela. Un grazie al papà! Angela è ambasciatrice dell’inclusività”.

Grazie alla sua abilità e per l’importanza del progetto di inclusione del Terzo Circolo Didattico di Somma Vesuviana anche la Rai ha dedicato un servizio nel TGR del 14 di oggi 15 aprile. Ecco il video.

