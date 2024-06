SOS 4 ZAMPE. Appello per il ritrovamento di un Gatto smarrito a Mugnano del Cardinale

Un gatto dal pelo lungo grigio, simile a un certosino, è scomparso nella notte di lunedì a Mugnano del Cardinale, precisamente in via De Gasperi (Traversa Casa del Gelato). Il felino, di appena otto mesi, appartiene a un bambino molto dispiaciuto per la sua scomparsa.

Il gattino è un maschio dal pelo lungo e grigio, ed è molto affettuoso. La sua scomparsa ha causato grande tristezza al suo giovane proprietario, che spera con tutto il cuore nel suo ritrovamento.

Un avviso è stato già postato sulla pagina Facebook “La voce del Cittadino”, nel tentativo di raggiungere il maggior numero possibile di persone che potrebbero aver visto o trovato il gattino.

Chiunque avesse informazioni o avvistasse il gatto è pregato di contattare il numero 3894673414. Ogni segnalazione può fare una grande differenza e contribuire a riportare il sorriso sul volto del bambino.

In allegato si trovano alcune foto del gattino smarrito per facilitare il riconoscimento. La comunità di Mugnano del Cardinale è invitata a prestare attenzione e a collaborare per il felice ritorno del piccolo amico a quattro zampe.