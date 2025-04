“ACCADDE OGGI”. L’11 aprile 1814 abdicazione di Napoleone Bonaparte.

L’11 aprile 1814 segna una delle date più significative nella storia europea: la prima abdicazione di Napoleone Bonaparte.

Dopo una lunga serie di sconfitte militari culminate nella campagna di Francia, Napoleone fu costretto a rinunciare al trono. La coalizione delle potenze europee (Austria, Prussia, Russia e Regno Unito) aveva ormai raggiunto Parigi, e la pressione politica e militare non lasciava altra scelta all’imperatore.

Firmò l’atto di abdicazione nel Palazzo di Fontainebleau, e pochi giorni dopo fu esiliato nella piccola isola d’Elba, al largo della Toscana, dove gli fu concesso di regnare come sovrano su quel minuscolo territorio. L’esilio, tuttavia, fu breve: nel marzo del 1815, Napoleone tornerà in Francia per i celebri “Cento giorni”, prima della definitiva sconfitta a Waterloo.

Un passaggio cruciale della storia che segnò la fine del Primo Impero e aprì la strada al Congresso di Vienna e alla Restaurazione in Europa.