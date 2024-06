Avellino, Volontariato e Politica le richieste degli ETS, nell’avvicinarsi delle elezioni Europee, del 8 e 9 giugno.

Si è svolto nel pomeriggio di ieri 31 maggio con inizio alle ore 16.00, un convegno presso la Sala Blu del Carcere Borbonico – Ente provincia di Avellino, dal tema; “ Volontariato e Politica : le richieste degli ETS in vista delle prossime elezioni europee “. Un dialogo plurale, con alcuni candidati della circoscrizione Italia Meridionale, per un confronto sul ruolo del volontariato, nella rinascita delle aree interne.

Il convegno promosso dal CESVOLAB , si è svolto in due fasi; la prima fase, una tavola rotonda con il candidato Nicola Caputo della lista Stati Uniti D’Europa, un confronto con Raffaele Amore – Presidente CSV Irpinia Sannio) e i consiglieri del direttivo composto: Pasquale Orlando, Romeo Ninno D’Adamo, Giovanni De Mizio, Antonietta Raduazzo, Pasquale Napolitano, Francesco Giacobbe , Michele De luca e Maria Cristina Aceto ( Direttrice del CSV Irpinia Sannio ETS.

La seconda fase, iniziata alle ore 17.30 ha visto la partecipazione dei candidati, Ines Frungillo, della lista Fratelli D’Italia e Francesco Todisco, per la lista del Partito Democratico. Ha moderato, Gianni Festa, decano dei Giornalisti Irpini.

Ha iniziato i lavori, Raffaele Amore, il quale ha sottoposto ai candidati alcune problematiche, che in sintesi riportiamo: “ gli enti del Terzo Settore, (ETS), rappresentano una componente essenziale delle nostre realtà Irpine e Sannite. Sono le province, che hanno, il più alto tasso di associazioni di volontariato pro capite. Gli ETS svolgono un ruolo chiave nel promuovere il benessere sociale, l’inclusione e la solidarietà, spesso sono chiamati a sostituirsi agli Enti pubblici nazionali, regionali, provinciali e comunali, in una ottica di sussidiarietà mal sostenuta ECONOMICAMENTE, socialmente e politicamente. E’ fondamentale, garantire un flusso continuo e adeguato di finanziamenti agli ETS. Il lavoro dei volontari deve essere valorizzato e riconosciuto ufficialmente. Gli ETS a livello europeo devono avere: un ruolo attivo, per le cose che li riguardano. Una collaborazione transazionale tra gli ETS dei diversi paesi europei. Un quadro normativo europeo, che supporti la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, all’interno del settore del volontariato. Supportare l’innovazione tecnologica all’interno degli ETS. Promuovere l’educazione al volontariato, nelle scuole e nelle università, per incoraggiare i giovani a non lasciare le nostre terre per realtà economicamente più attrattive. Le vostre risposte (rivolgendosi ai candidati), a queste richieste sarà fondamentale per comprendere il vostro impegno, verso gli Enti del Terzo Settore e il volontariato in Europa”.

La risposta, alle richieste formulate dal Presidente Amore, sono state sottoscritte, sia da parte di Ines Frungillo, e sia di Francesco Todisco, entrambi irpini e ben conoscitori delle aree interne delle Irpine e Sannite.

Erano presenti in sala, anche i candidati alle elezioni a Sindaco di Avellino; Rino Genovese – Antonio Gengaro – Modestino Iandoli e Aldo D’Andrea . Tutti nei loro interventi, hanno dichiarato di avere nei loro programmi, le problematiche del volontariato e la volontà una volta eletti, di affrontarle e sostenerle.

Carmine Martino