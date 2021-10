Un libro per un sorriso. Da Avella un’iniziativa solidale per festeggiare il Natale con i bambini dell’ospedale Santobono

L‘Associazione Artis Suavitas Aps’ realizzerà un evento dedicato ai bambini dell’ospedale Santobono Pausilipon di Napoli, cercando di confortare chi, in un momento di festa tanto particolare, è costretto a vivere l’esperienza dell’ospedalizzazione”.

L’iniziativa, accompagnata da una raccolta fondi su GoFundMe, è partita da Avella, in provincia di Avellino.

“L’evento – scrivono gli organizzatori – prefigura l’allestimento scenografico di uno spazio concesso dall’ospedale per ricreare l’atmosfera del Natale. Uno spazio – aggiungono – in cui i bambini potranno scegliere in una ‘libreria speciale’ il loro libro preferito”.

La raccolta ha avuto più di cento condivisioni ed è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/un-libro-per-un-sorriso

