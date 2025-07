Un colpo al cuore verde: cittadini in allarme per l’abbattimento dei platani alla stazione Avella/Sperone

AVELLA/SPERONE – È accorata e piena di amarezza la lettera arrivata in redazione da Antonio, un cittadino della zona, che ringrazia per la copertura mediatica offerta sull’abbattimento dei tre platani secolari nei pressi della stazione ferroviaria che collega i comuni di Avella e Sperone.

“Un colpo al cuore per gli abitanti della zona, una perdita grave”, scrive Antonio, sottolineando la sofferenza della comunità locale di fronte a un gesto percepito come un vero e proprio scempio ambientale. I platani, imponenti e simbolici, rappresentavano non solo un valore paesaggistico e storico, ma anche un importante presidio naturale in un contesto sempre più urbanizzato.

Il nodo centrale della protesta, oltre all’abbattimento in sé, è la totale assenza di comunicazione e partecipazione pubblica: secondo quanto racconta Antonio, i cittadini non sarebbero stati né informati né coinvolti nelle motivazioni che hanno portato alla drastica decisione. Ancora più grave appare la mancanza di un piano di compensazione ambientale, ovvero la piantumazione di nuovi alberi sullo stesso suolo, gesto minimo per ristabilire un equilibrio ecologico.

“L’abbattimento di tre platani secolari senza aver coinvolto la comunità e senza garantire una piantumazione dà la misura della mancanza di rispetto verso l’ambiente e verso la comunità locale da parte degli enti coinvolti”, scrive il lettore.

Con spirito propositivo, Antonio lancia anche un appello: avviare una petizione cittadina per chiedere ufficialmente la piantumazione di giovani platani nello stesso luogo dove gli storici alberi sono stati tagliati. Una proposta concreta per ridare respiro, ombra e speranza a un territorio che chiede di essere ascoltato e rispettato.

Nel frattempo, cresce il malcontento tra i residenti e si moltiplicano i messaggi di solidarietà e protesta sui social. La redazione continuerà a seguire la vicenda, dando voce ai cittadini e cercando risposte dagli enti competenti.