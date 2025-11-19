Riduzione di servizi presso il Distretto Sanitario di Baiano

Ricevuto e pubblicato.

Portavoce di questo disservizio è il Dottor Salvatore Alaia , ormai stanco e afflitto ma determinato come non mai a portare avanti le sue battaglie per il riconoscimento dei diritti soprattutto per le fasce deboli ( anziani, diversamente abili, persone con patologie specifiche). La riduzione del servizio riguarda il personale addetto a ricevere le richieste per la quantità di assorbenti di cui il paziente ha bisogno previa prescrizione specifica di un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, oppure per chiedere informazioni in merito alla consegna dei relativi pannolini. In passato il servizio veniva garantito nella giornata di lunedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio, mentre con le nuove disposizioni diramate dall’ Asl , la possibilità di accedere a questo servizio è garantita solo il giovedì mattina. La constatazione viene fornita direttamente dal Dottor Alaia che nella giornata di lunedì 18 novembre alle ore 15,30 si è recato personalmente presso il Distretto sanitario di Baiano per chiedere notizie in merito alla consegna dei pannolini per la sua cara mamma. La risposta: ufficio chiuso . Dopo vari tentativi nel chiedere il perché il Dott. Alaia ha ricevuto una scarna è semplice comunicazione verbale : l’ ufficio è aperto solo il Giovedì mattina . E allora mi chiedo e vi chiedo è giusto continuare a penalizzare un territorio, il Baianese,in termini di servizi??? Lascio a Voi la risposta e lo spazio per riflettere.