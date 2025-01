Open Day 2025: Scopri il tuo futuro all’Istituto Comprensivo di Avella

L’Istituto Comprensivo di Avella è lieto di aprire le porte al pubblico per l’Open Day 2025, un’occasione unica per scoprire da vicino l’ambiente scolastico, l’offerta formativa e le tante novità che rendono questa scuola un luogo di crescita e apprendimento.

Quando e dove?

•15 gennaio: Scuola dell’Infanzia

•16 gennaio: Scuola Secondaria di I grado

•17 gennaio: Scuola Primaria

Orario: dalle ore 17:00 alle 19:00

Indirizzo: Via F. De Sanctis, Avella

Cosa vi aspetta?

•Visite guidate nelle strutture scolastiche per esplorare aule, laboratori e spazi dedicati agli studenti.

•Incontri con i docenti, pronti a rispondere a tutte le domande sul percorso educativo e sulle attività didattiche.

•Presentazioni sull’offerta formativa, con un focus su programmi moderni e innovativi pensati per ogni fascia d’età.

•Laboratori interattivi pensati per coinvolgere grandi e piccini, con attività stimolanti e creative.

Non perdete questa opportunità per conoscere l’ambiente accogliente e stimolante che caratterizza l’Istituto Comprensivo di Avella. Sarà una festa dell’apprendimento, un momento perfetto per condividere idee, curiosità e per comprendere come la scuola si prenda cura dei propri studenti.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito ufficiale www.icavella.edu.it o contattate il numero 081/8251321.