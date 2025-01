Allarme a Baiano: Attenzione alle Polpette avvelenate con chiodi

Un grave atto di crudeltà nei confronti degli animali è stato segnalato a Baiano, dove alcuni cittadini hanno trovato polpette apparentemente avvelenate e contenenti chiodi disseminate lungo le strade. Purtroppo, una cagnolina ha rischiato di ingerirne una, fortunatamente venendo fermata in tempo dal suo proprietario.

Questo allarme deve essere preso molto seriamente da tutti i cittadini, in particolare da coloro che possiedono cani o altri animali domestici. È fondamentale prestare massima attenzione durante le passeggiate e controllare che gli animali non raccolgano nulla da terra.

Le polpette con chiodi rappresentano non solo un pericolo mortale per gli animali, ma anche un atto barbaro e inaccettabile che colpisce la sicurezza e il benessere della comunità. Le autorità locali e le forze dell’ordine sono state allertate e invitate a intensificare i controlli per individuare i responsabili di questi gesti crudeli.

Cosa fare per proteggere i vostri animali:

Tenete sempre i cani al guinzaglio e monitorate attentamente il percorso durante le passeggiate.

Controllate che non raccolgano cibo o altri oggetti da terra.

Segnalate immediatamente alle autorità locali o alla polizia municipale qualsiasi ritrovamento sospetto o attività anomala.

Chiunque abbia informazioni utili su questi episodi è invitato a rivolgersi alle autorità competenti per aiutare a fermare questi gesti atroci. Proteggiamo i nostri animali e contribuiamo insieme a mantenere Baiano un luogo sicuro per tutti.