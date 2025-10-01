Nuova apertura ad Avella: arriva Family Store 7

Avella si prepara ad accogliere una nuova realtà commerciale dedicata alle famiglie. Domenica 5 ottobre 2025, a partire dalle ore 19:00, inaugura Family Store 7, un punto vendita specializzato in biancheria, detersivi alla spina e articoli per la casa.

Il negozio si trova in Via Largo Cattaneo, 18 ed è pronto a offrire prodotti utili e convenienti per la vita quotidiana.

Il motto del punto vendita è chiaro: “Dove trovi tutto ciò che serve per la tua famiglia.”

Con un’attenzione particolare alla praticità e al risparmio, Family Store 7 propone una vasta gamma di articoli per soddisfare le esigenze domestiche di ogni famiglia, con la comodità di avere tutto in un unico luogo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 324.7858100.

Via Largo Cattaneo, 18 – Avella (AV)

Non mancate all’apertura: vi aspettiamo numerosi! 