Nuova apertura ad Avella: arriva Family Store 7

Avella si prepara ad accogliere una nuova realtà commerciale dedicata alle famiglie. Domenica 5 ottobre 2025, a partire dalle ore 19:00, inaugura Family Store 7, un punto vendita specializzato in biancheria, detersivi alla spina e articoli per la casa.
Il negozio si trova in Via Largo Cattaneo, 18 ed è pronto a offrire prodotti utili e convenienti per la vita quotidiana.
Il motto del punto vendita è chiaro: “Dove trovi tutto ciò che serve per la tua famiglia.”
Con un’attenzione particolare alla praticità e al risparmio, Family Store 7 propone una vasta gamma di articoli per soddisfare le esigenze domestiche di ogni famiglia, con la comodità di avere tutto in un unico luogo.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 324.7858100.
Via Largo Cattaneo, 18 – Avella (AV)
Non mancate all’apertura: vi aspettiamo numerosi!