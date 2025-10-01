Chiarezza e Verità sulla Consacrazione Episcopale e sulla Prelatura Cattolica “Married Priests Now! SS. Pietro e Paolo Internazionale”

Negli ultimi mesi, un comunicato diffuso dalla Diocesi di Nola, anticipato nel 2024 da un comunicato diffuso dall’Arcidiocesi di Napoli, ha cercato di mettere in discussione la posizione ecclesiastica e la validità della consacrazione episcopale della Prelatura Cattolica “Married Priests Now! SS. Pietro e Paolo’’, guidata da S. E. Mons. Salvatore Micalef e dall’ Arcivescovo Gennaro Vitiello, e amministrata esclusivamente ai propri Fedeli.

Tali dichiarazioni, prive di fondamenti dottrinali e giuridici, necessitano di una doverosa smentita alla luce del Magistero della Chiesa, dei documenti ufficiali e della Tradizione apostolica. È fondamentale ristabilire la verità, evitando che informazioni fuorvianti possano generare confusione tra i fedeli.

La Validità della Consacrazione Episcopale nella Dottrina della Chiesa

La Chiesa cattolica ha sempre riconosciuto che la validità della consacrazione episcopale dipende da tre elementi essenziali:

1. La successione apostolica ininterrotta, trasmessa attraverso l’imposizione delle mani da parte di un vescovo validamente consacrato.

2. L’uso di una formula sacramentale valida, in conformità con la Tradizione liturgica della Chiesa.

3. L’intenzione corretta di chi conferisce l’ordinazione, ossia la volontà di conferire il sacramento secondo ciò che la Chiesa intende.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1556) afferma chiaramente che “perché il ministero ecclesiale sia valido, è necessario che i vescovi siano consacrati nella successione apostolica”.

Inoltre, la Costituzione Dogmatica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II conferma che l’episcopato trasmette la pienezza del sacramento dell’Ordine, garantendo la continuità della missione apostolica.

Nel caso di S. E. Salvatore Micalef e di S. E. Gennaro Vitiello e, di conseguenza, del clero afferente alla Prelatura Cattolica (compreso don Francesco Balzano), tutti questi requisiti sono pienamente rispettati. Le consacrazioni episcopali sono avvenute secondo la successione apostolica valida e con la giusta intenzione sacramentale, rendendola indiscutibilmente valida, indipendentemente da eventuali contestazioni disciplinari o giurisdizionali.

L’Insegnamento della Dominus Iesus e il Principio della Successione Apostolica

Il documento Dominus Iesus, promulgato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 2000 sotto la guida del Cardinale Joseph Ratzinger, ribadisce che la validità dei sacramenti amministrati al di fuori della giurisdizione canonica della Chiesa di Roma deve essere giudicata in base alla successione apostolica e alla validità sacramentale.

In particolare, Dominus Iesus chiarisce che le comunità ecclesiali che conservano il sacerdozio e l’episcopato validi, anche se non in piena comunione con la Santa Sede, partecipano autenticamente alla trasmissione della Grazia sacramentale. Questa affermazione, che si fonda sulla Tradizione della Chiesa, dimostra che la validità di un vescovo non può essere messa in discussione sulla base di semplici dichiarazioni prive di fondamento teologico.La storia della Chiesa dimostra che esistono numerosi casi in cui vescovi consacrati validamente al di fuori della struttura canonica della Chiesa di Roma sono stati poi riconosciuti per la legittimità della loro ordinazione. Il principio della successione apostolica è la chiave di lettura principale, al di là di qualsiasi interpretazione giuridico-amministrativa.

L’Appartenenza di S. E. Salvatore Micalef e S. E. Gennaro Vitiello alla Prelatura Internazionale

Un altro punto fondamentale da chiarire riguarda l’appartenenza ecclesiastica di Mons. Micalef e dell’Arcivescovo G. Vitiello. Essi sono a capo (Micalef) e a guida (Vitiello) di una Prelatura Internazionale, riconosciuta nella sua struttura e missione pastorale, con facoltà di ordinare Diaconi, Sacerdoti e Vescovi nell’ambito della Stessa e limitatamente alla propria attività ecumenica.

Il Codice di Diritto Canonico prevede la possibilità di esistenze di giurisdizioni speciali, come prelature personali e circoscrizioni ecclesiastiche autonome. Queste realtà, pur non essendo necessariamente soggette alla giurisdizione della Chiesa Cattolica Romana, operano legittimamente nel tessuto ecclesiale e pastorale.

Le prelature internazionali, in particolare, svolgono un ruolo fondamentale nell’evangelizzazione e nell’assistenza spirituale a specifiche comunità di fedeli. La loro esistenza è pienamente conforme alla Tradizione ecclesiastica e non può essere arbitrariamente delegittimata da dichiarazioni non supportate da alcuna autorità dottrinale.

Chiarezza sulla Falsa Dichiarazione della Diocesi di Nola e dell’Arcidiocesi di Napoli

Alla luce di queste considerazioni, risulta evidente che il comunicato delle menzionate Diocesi è privo di fondamenti dottrinali e giuridici. L’episcopato dell’Arcivescovo Gennaro Vitiello, e degli altri vescovi, è valido secondo i criteri stabiliti dalla Chiesa stessa e non può essere messo in discussione sulla base di dichiarazioni che hanno più una finalità disciplinare che teologica.

Il Codice di Diritto Canonico (can. 1012) stabilisce che la consacrazione episcopale è conferita per imposizione delle mani e preghiera consacratoria. Se questi elementi sono presenti, la validità del sacramento è garantita. Inoltre, l’enciclica Apostolicae Curae di Papa Leone XIII e numerosi altri documenti magisteriali confermano che la validità di un’ordinazione deve essere distinta dalla sua liceità disciplinare. Ciò vale anche per le ordinazioni sacerdotali (nella fattispecie don Francesco Balzano insieme agli altri) e diaconali.

Conclusione

Di fronte a queste evidenze, è chiaro che qualsiasi tentativo di delegittimare la consacrazione

episcopale e la missione pastorale dei Vescovi della Prelatura Cattolica “Married Priests Now! SS.

Pietro e Paolo” non trova alcuna giustificazione teologica o giuridica se non quella di voler

intenzionalmente limitare il diritto alla libera espressione religiosa.

La Chiesa ha sempre riconosciuto la validità sacramentale fondata sulla successione apostolica

e sull’intenzione corretta, indipendentemente da eventuali dispute disciplinari. La Prelatura

Internazionale rappresenta una realtà ecclesiale autentica, il cui servizio pastorale non può

essere negato sulla base di affermazioni infondate.

La verità deve sempre prevalere, ed è dovere di tutti i fedeli cercare la chiarezza attraverso i

documenti ufficiali del Magistero della Chiesa, evitando di lasciarsi influenzare da dichiarazioni

che non trovano riscontro nella dottrina cattolica