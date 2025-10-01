Forino ( Av): Si presenta il Libro della Dottoressa Rita Pacillo “Si è fatto preghiera”San Francesco D’Assisi otto secoli di umanità e ispirazione. L’ appuntamento è per Sabato 4 Ottobre ore 17.00

Su convinta iniziativa del Circolo LaaV Forino Sabato 4 Ottobre alle ore 17.00 l’ autrice Rita Pacillo presso la Chiesa di Santo Stefano presenterà il suo volume

“Si è fatto preghiera” San Francesco D’Assisi otto secoli di umanità e

ispirazione. Questa pubblicazione approfondisce il rapporto uomo-Dio attraverso San Francesco che, da ottocento anni, continua a insegnarci il senso del pregare e dell’intensa comunione tra cuore e Padre. Attraverso le diverse fasi della vita del Padre Serafico, i testi offrono spunti di riflessione e momenti di ispirazione poetica.Le pagine si aprono con la descrizione di San Francesco secondo le parole di Tommaso da Celano dove vengono riportate le tappe della vita del Santo con episodi e stralci tratti dalle Fonti. Alcuni paragrafi sono corredati di pensieri e poesie a margine: brevi riflessioni sociologiche sull’attualità della figura del francescano secolare nel nostro tempo.Un breve paragrafo è dedicato al lavoro svolto da Felice Accrocca, Vescovo di Benevento e studioso di Francesco; in un altro si legge uno stralcio dell’esperienza di Herman Hesse che ricorda l ’eternità del Santo anche nell’Arte.

È un volume rivolto ai giovani e a tutti i laici che vogliono conoscere Francesco, testimone attuale e autentico di preghiera e speranza.

Modera la Coordinatrice del Circolo LaaV Forino Dott.ssa Rosalia Spolverino. Intervengono Padre Marco Masi Parroco di Forino ed il Dott.re Antonio De Feo. A seguire lo storiografo Paolo D’ Amato condurrà gli astanti alla scoperta degli scolatoi della Chiesa di Santo Stefano. Da. Bio