L’Amministrazione Comunale di Avella aderisce all’iniziativa UNICEF “Diritti in Comune” per la tutela dei diritti dell’infanzia.

L’Amministrazione Comunale di Avella ha ufficialmente aderito all’iniziativa nazionale promossa da UNICEF Italia e patrocinata da ANCI intitolata “Le politiche comunali danno voce ai bambini e agli adolescenti”, nell’ambito della campagna Diritti in Comune.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 15 maggio 2025, l’Amministrazione ha voluto ribadire l’attenzione verso i diritti dei minori e l’importanza di costruire politiche pubbliche sempre più inclusive e partecipate. L’adesione si inserisce in un percorso già tracciato negli anni, fatto di azioni a sostegno della scuola, dell’inclusione sociale e della partecipazione giovanile.

«Si tratta di un gesto simbolico, ma significativo – ha dichiarato il Sindaco Vincenzo Biancardi – perché i diritti dei bambini non devono essere solo ricordati nelle emergenze, ma devono entrare stabilmente nell’agenda delle istituzioni locali. L’Amministrazione comunale di Avella vuole continuare a garantire attenzione e ascolto alle esigenze delle nuove generazioni, anche attraverso piccoli ma chiari segnali di impegno».

L’iniziativa culminerà il prossimo 27 maggio, giornata in cui ricorre l’anniversario dell’approvazione da parte dell’Italia della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In tale occasione, l’Amministrazione parteciperà simbolicamente alla campagna promuovendo contenuti di sensibilizzazione attraverso i propri canali istituzionali.