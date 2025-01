Furti nel Baianese: ladri in azione nella notte, colpiti due locali. Video esclusivo

Continua l’ondata di furti che sta mettendo in allarme il territorio del Baianese. Nelle ore notturne, un gruppo di ladri ha tentato di introdursi in diversi esercizi commerciali della zona, provocando danni e seminando preoccupazione tra i residenti e i titolari delle attività.

L’episodio più recente si è verificato nella notte presso il locale “Pit Stop” di via Nazionale delle Puglie, già bersaglio di un tentativo di furto solo pochi giorni fa. Grazie al sistema di protezione con gas, i malviventi sono stati costretti a fuggire prima di riuscire a portare a termine il colpo.

Tuttavia, il gruppo non si è dato per vinto. Poco più tardi, i ladri si sono spostati in un centro scommesse situato sempre in via Nazionale, questa volta nel comune di Baiano. Qui, sono riusciti a entrare e a sottrarre alcune casse cambiamonete, infliggendo un colpo significativo all’attività.

La zona sembra essere sotto assedio da giorni, con episodi di criminalità che si susseguono e che stanno creando un clima di tensione. Gli esercenti chiedono maggiore sicurezza e intensificazione dei controlli per contrastare questi atti criminosi che stanno colpendo il tessuto economico locale.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili, analizzando le immagini di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze. La comunità spera in una rapida soluzione che possa riportare serenità nel Baianese.