1 milione di presenze al Vulcano Buono per Natale, al via rassegna musicale per i saldi

Boom di presenze durante il periodo natalizio, in occasione della seconda edizione di Christmas Dreams al Vulcano Buono di Nola, che ha attirato oltre un milione di visitatori, registrando un incremento di oltre il 50% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La struttura progettata da Renzo Piano conferma il trend in forte crescita che ha portato a un fatturato complessivo annuo 2024 di oltre 150milioni di euro. Grazie a interventi mirati da parte della governance, la galleria commerciale è arrivata a registrare un’occupazione del 97%, con la conseguente assunzione di centinaia di addetti. Stabilito anche, un record di sicurezza dentro e fuori al centro, dove non si registra da mesi alcun tipo di criticità.GLI SVILUPPI DEL VULCANO

In primavera del 2025 aprirà i battenti una piattaforma alimentare di “Piccolo Supermercati”, mentre ci sarà spazio anche per la cura della persona con l’inaugurazione di una Spa di nuova concezione. La struttura è interessata da un profondo restyling, che ha portato alla creazione di un’area giochi di oltre 2000 metri quadrati, completamente gratuita, con l’installazione di 20 attrazioni. Il multisala “The Space Cinema”, ha rinnovato completamente la sua struttura, puntando sulle nuove tecnologie, con proiettori laser, allestimento di file con lussuose poltrone “Recliner” e poltrone “VIP”.

Nell’arco del 2025 sarà realizzata un’area di 5000 metri quadrati dedicata all’entertainment indoor, comprensiva di 10 piste da bowling e un “Trampoline Park”.

Infine, è in via di realizzazione un business center di 3000 metri quadrati, destinato a ospitare uffici e servizi innovativi.

LE APERTURE DELL’ULTIMO ANNO

A partire dai primi mesi del 2024 al Vulcano Buono si sono registrate numerose nuove aperture, come di seguito indicate: JYSK, OLTRE, MANGO, RINASCIMENTO, ADIDAS, SWAROVSKI, SINSAY, DESIREE, KIABI, PRIMIGI, AW LAB, JD SPORTS, LEVI’S, KFC, PORZIO…NI DI PIZZA, SECRET SUSHI BY MISAKI, LA PIADINERIA, TOAST HOUSE CHALET CAFFÈ DEL PROFESSORE, LA CASA ITALIANA, ACTION, MONDADORI.

SALDI IN MUSICA

In occasione dei saldi (che si concluderanno i primi giorni di marzo), il Vulcano Buono ha organizzato una vera e proprio rassegna musicale con numerosi live affidati ad artisti straordinari. Di seguito il calendario:

Sabato 11 gennaio, José & Jenny Sax (voce Giuseppe D’Angelo e sax Gennaro Bossa).

Sabato 18 gennaio, i giovani talenti diretti dall’artista Fiorella Boccucci (che hanno partecipato a “The Voice Junior”).

Domenica 26 gennaio, Anema e Ccore (voce Maria Daniela Pace, tastiera Davide Esposito, batteria Michele Ceriello, chitarra Nello Esposito).

Sabato 1 febbraio, Myky (voce Michele Petillo, che ha partecipato a X Factor Malta edizione 2023/2024).