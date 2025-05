EAV. Linea Baiano-Napoli interrotta: pendolari a piedi fino al 1° ottobre

NAPOLI – L’Ente Autonomo Volturno (EAV), meglio conosciuto come l’ex Circumvesuviana, ha mantenuto quanto annunciato nelle scorse settimane: da oggi la linea ferroviaria Baiano-Napoli è ufficialmente interrotta in entrambe le direzioni. Il servizio resterà sospeso fino al prossimo 1° ottobre, causando notevoli disagi per migliaia di pendolari.

Chi ogni giorno si spostava lungo questa tratta per motivi di lavoro, studio o salute, dovrà ora affidarsi al servizio sostitutivo su gomma, dove previsto, oppure cercare soluzioni alternative con mezzi propri o altri vettori pubblici. Al momento, tuttavia, non tutti i Comuni risultano coperti dal servizio sostitutivo, e numerosi utenti denunciano una scarsa informazione e mancanza di coordinamento.

L’interruzione è stata giustificata da interventi di manutenzione e ammodernamento della linea, ma non mancano le polemiche. “È inaccettabile che in piena estate si lasci a piedi un’intera utenza, senza un piano efficace di sostituzione,” denunciano alcune associazioni di pendolari.

La chiusura, che durerà oltre quattro mesi, solleva dubbi anche sul rispetto dei tempi annunciati. Non è la prima volta, infatti, che EAV sfori i termini previsti per la conclusione dei lavori.