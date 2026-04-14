CAMPANIA. Congresso Fismic-Confsal, riconfermato segretario generale Antonio Longobardi: focus su lavoro e intelligenza artificiale. VIDEO

Si è svolto oggi, 14 aprile 2026, presso il Best Western Hotel Ferrari di San Vitaliano, il congresso dedicato al tema “Campania: lavoro, sviluppo e futuro con intelligenza artificiale”, promosso da Fismic-Confsal e Filcom-Confsal.

Nel corso dei lavori, che hanno visto una partecipazione ampia di esponenti istituzionali, politici e sindacali, è stata ufficializzata la riconferma di Antonio Longobardi alla guida della Fismic-Confsal, a testimonianza della continuità e della fiducia nel percorso intrapreso dal sindacato.

Il congresso – articolato nel 3° Congresso provinciale e territoriale Fismic-Confsal e nel 1° Congresso regionale Filcom-Fismic-Confsal – ha posto al centro del dibattito il ruolo delle persone nel mondo del lavoro e le sfide legate alla trasformazione digitale.

Ampio spazio è stato dedicato alla tavola rotonda sul futuro del lavoro in Campania, con particolare attenzione all’impatto dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi. Tra i partecipanti, figure di rilievo del panorama politico e istituzionale, tra cui Angelica Saggese, Mario Casillo, Vincenzo Alaia, Tommaso Barbato, oltre ai rappresentanti del mondo associativo e sindacale come Angelo Deana e Sara Rinaudo.

A moderare il confronto il giornalista Rino Genovese del Tg Regione Rai3.

Nel suo intervento, il segretario riconfermato Antonio Longobardi ha ribadito la necessità di mettere al centro la dignità del lavoro e la valorizzazione delle competenze, sottolineando come l’innovazione tecnologica debba rappresentare un’opportunità e non un rischio per i lavoratori.

Il congresso ha rappresentato un momento di confronto importante sulle prospettive di sviluppo della Campania, evidenziando la necessità di costruire modelli economici sostenibili, capaci di coniugare crescita, occupazione e innovazione.

Un appuntamento che ha ribadito con forza un concetto chiave: la vera sfida del futuro passa dalle persone e dalla capacità di governare il cambiamento tecnologico senza lasciare indietro nessuno.