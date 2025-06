Avella: presentato il libro “Il genio di Giovanni Falcone” del magistrato Catello Maresca

Si è tenuta ieri pomeriggio, lunedì 16 giugno, nella suggestiva cornice del Convivium Garden di Avella, la presentazione del nuovo libro del magistrato Catello Maresca, intitolato “Il genio di Giovanni Falcone”. L’evento ha rappresentato un momento di intensa riflessione sulla figura del giudice simbolo della lotta alla mafia, a oltre trent’anni dalla sua tragica scomparsa.

L’iniziativa è stata promossa dal Convivium Garden, diretto dall’imprenditrice nolana Maria Grazia Galeotafiore, in collaborazione con il Caffè Letterario Mondadori di Nola, guidato dalla giornalista Autilia Napolitano, con la sezione locale della Fidapa presieduta da Antonietta Scafuro e con il Cif di Cimitile, rappresentato da Donatella Provvisiero.

Nel corso della presentazione, l’autore ha illustrato i contenuti del volume, che rappresenta un omaggio profondo e sentito a Giovanni Falcone, non solo come magistrato, ma anche come uomo. Maresca ha evidenziato come Falcone abbia rivoluzionato il modo di indagare la criminalità organizzata, introducendo metodi investigativi e processuali che hanno segnato una svolta epocale nella lotta contro la mafia.

«Falcone ha saputo coniugare visione, coraggio e metodo scientifico — ha dichiarato Maresca —. Il suo contributo alla giurisprudenza antimafia è ancora oggi un faro per chi continua a battersi per la legalità».

Il pubblico presente ha seguito con attenzione gli interventi, in un clima di commozione e partecipazione. L’evento si è concluso con un momento di confronto e firmacopie, che ha visto la calorosa partecipazione di lettori, operatori del diritto, giovani e rappresentanti del mondo dell’associazionismo.