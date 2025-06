Napoli, tragedia a Posillipo: uomo si lancia dal ponte di viale Virgilio

Tragedia nella serata di oggi a Napoli, dove un uomo si è lanciato nel vuoto dal ponte di viale Virgilio, nei pressi di via Posillipo. L’allarme è scattato intorno al tramonto, quando alcuni residenti della zona, sgomenti per quanto accaduto, hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono accorse numerose volanti della Polizia e diverse ambulanze del 118. Il ponte, che sovrasta il tratto finale di via Posillipo prima delle curve che conducono alla zona di Coroglio, è tristemente noto per episodi simili e si affaccia su un’area frequentata, soprattutto nei fine settimana, per la movida notturna.

L’identità della vittima non è ancora stata resa nota. Le forze dell’ordine hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica e risalire all’identità dell’uomo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, ma la pista più accreditata è quella del gesto volontario.

L’area è stata temporaneamente transennata per consentire le operazioni di recupero e i rilievi da parte degli investigatori. Numerosi i cittadini presenti sul posto, visibilmente scossi.