Baronissi, al via le iscrizioni al Progetto ZEUS Estate 2025: sport, creatività e divertimento per i più piccoli

Aperte ufficialmente le iscrizioni al Progetto ZEUS Estate 2025, il programma estivo promosso dal Comune di Baronissi e rivolto alle bambine e ai bambini residenti tra i 6 e i 12 anni. Un’occasione di crescita, svago e socializzazione pensata per accompagnare i più piccoli durante il mese di luglio.

Le attività si terranno presso due spazi attrezzati e sicuri: la Palestra del Palairno “F. Nobile” e la Piscina Millennium in via Cirillo. Il progetto propone una ricca offerta ludico-educativa: giochi d’acqua, attività sportive, laboratori creativi e momenti di condivisione, in un ambiente stimolante e inclusivo.

L’iniziativa si inserisce tra gli interventi dell’amministrazione comunale a sostegno delle famiglie, con l’intento di offrire un’alternativa valida e formativa durante il periodo estivo, quando le scuole sono chiuse e spesso i genitori sono ancora impegnati con il lavoro.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, accedendo al sito istituzionale del Comune di Baronissi, nella sezione dedicata “Progetto ZEUS 2025”.

Un’opportunità concreta per regalare ai bambini del territorio un’estate all’insegna dello sport, della creatività e dell’amicizia.