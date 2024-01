Avella, parte la Manifestazione di Interesse per la Concessione dell’Area “Pineta in località Fusaro”

Il Comune di Avella ha annunciato l’avvio di una procedura negoziata a seguito di una manifestazione di interesse per la concessione dell’area denominata “Pineta in località Fusaro”. La Determina Dirigenziale n° 15 RG n°37 del 31.01.2024 ha dato il via a questa iniziativa, che mira a individuare soggetti interessati alla gestione in concessione di questo spazio.

L’Amministrazione Comunale ha chiarito che la manifestazione d’interesse è un’indagine di mercato finalizzata a individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, soggetti interessati alla gestione in concessione dell’area in questione. Si tratta di un passo preliminare, e l’Amministrazione Comunale non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura. Gli interessati non possono pertanto vantare pretese in questa fase.

L’obiettivo è valutare possibili soluzioni di utilizzo dell’area, comprensive di progetto, attraverso una successiva procedura di tipo negoziato a offerta economicamente più vantaggiosa.

Oggetto della Manifestazione d’Interesse: L’oggetto della manifestazione è l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’area denominata Pineta in località Fusaro.

Specifiche del Servizio: Il concessionario avrà a carico la gestione operativa della struttura, compresi l’apertura al pubblico, la custodia e vigilanza delle aree, la gestione delle attività, interventi di manutenzione ordinaria, pulizia e manutenzione del verde. L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione le attrezzature presenti nelle strutture, redigendo un completo inventario al momento della consegna. L’affidatario dovrà stipulare un’assicurazione per responsabilità civile e infortuni.

Durata, Canone e Oneri a Carico del Comune: L’affidamento avrà una durata di 12 anni dalla firma del contratto, con un canone annuale base di €600,00 oltre IVA per i primi 2 anni, e successivamente €1.200,00 oltre IVA con possibilità di rialzo in sede di offerta. È a carico del Comune la messa a disposizione delle strutture e delle aree, senza previsti compensi economici a favore del concessionario.

Operatori a cui è Rivolto l’Avviso: Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, che possiedono i requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016. Tra i requisiti, è richiesta un’iscrizione e abilitazione nel registro della Camera di commercio o presso ordini professionali, esperienza non inferiore a 5 anni nelle attività oggetto del bando, e un numero medio di addetti annuo non inferiore a 2 unità.

La procedura negoziata sarà svolta in modalità telematica attraverso la piattaforma informatica MePA.

Modalità di Presentazione delle Richieste di Invito: Gli operatori economici interessati dovranno inviare domanda di partecipazione e istanza di manifestazione d’interesse via PEC all’indirizzo “utc.avella@pec.it” entro le ore 23:59 del 20.02.2024. Il Comune esclude automaticamente le manifestazioni di interesse presentate oltre il termine stabilito, non sottoscritte dal legale rappresentante, e non accompagnate da copia del documento di identità.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, e i dati forniti dai partecipanti saranno trattati solo per le finalità connesse alla procedura. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento, arch. Pasquale Maiella.

Un avviso che apre le porte a una nuova gestione per l’area “Pineta in località Fusaro”, con l’auspicio di un coinvolgimento attivo da parte degli operatori interessati.