Avella, incidente sulla Statale 7 bis: traffico rallentato e feriti soccorsi dal 118

Avella – Un incidente stradale si è verificato questa sera lungo la Strada Statale 7 bis, all’altezza della stazione di rifornimento situata al km 58. Per cause ancora in corso di accertamento, più veicoli sono rimasti coinvolti nel sinistro, che ha causato momenti di tensione e disagi alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia di Finanza di Baiano, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico, e un’ambulanza del 118, che ha prestato i primi soccorsi alle persone rimaste ferite. Al momento non sono note le condizioni dei coinvolti.

Il traffico ha subito rallentamenti per tutta la durata delle operazioni di messa in sicurezza dell’area, con code e disagi per gli automobilisti in transito.