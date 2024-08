AVELLA. In memoria di Ciccio si organizza il “Fantadrago” ecco come partecipare.

L’organizzazione no profit “La Combriccola del Drago” ha annunciato con entusiasmo la prima edizione del “Fanta Drago”, un’iniziativa che vuole rendere omaggio a Ciccio, un amico scomparso, attraverso il suo gioco fantasy preferito. Questo evento rappresenta un modo simpatico e alternativo per ricordare Ciccio, mantenendo vivo il suo spirito ludico e la sua passione per i giochi di fantasia.

Il “Fanta Drago” si propone non solo come una competizione, ma anche come un’opportunità di condivisione e miglioramento. Gli organizzatori, pur vantando una solida esperienza nel settore, sono aperti a ricevere critiche costruttive e suggerimenti, con l’obiettivo di migliorare l’evento anno dopo anno.

L’iscrizione al torneo avviene attraverso il versamento di un contributo di 50 euro e la registrazione all’APP Leghe Fanta Calcio. Ci sono tre modalità per iscriversi:

Inviando un messaggio diretto su Instagram a “La Combriccola del Drago”; Scrivendo un’e-mail all’indirizzo lacombriccoladeldrago@gmail.com; Contattando via WhatsApp i numeri indicati di seguito.

È importante sottolineare che l’iscrizione sarà considerata valida solo dopo il pagamento del contributo, che può essere effettuato tramite bonifico, PayPal, o in contanti presso il Bar Del Corso 2.0, situato in Piazza Convento ad Avella.

Per eventuali problemi durante la registrazione o per ricevere assistenza durante l’anno, gli iscritti possono contattare Antonio al numero 327 7124133 o Antonello al numero 388 1843214.

Inoltre, scorrendo le foto del post ufficiale dell’evento, è possibile accedere tramite QR-code al regolamento completo e alla lista dei premi.

Un dettaglio importante: la partecipazione al “Fanta Drago” è riservata ai maggiorenni. L’iniziativa è pronta a decollare, unendo passione, memoria e divertimento in un’esperienza unica nel suo genere.