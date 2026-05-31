Mugnano del Cardinale, Fulvio Litto replica: «Non sono più assessore, ma sono stato invitato per portare i saluti»

MUGNANO DEL CARDINALE – Non si placa il dibattito seguito alla manifestazione dedicata alle “Sepressatare”, le donne che hanno contribuito alla crescita del comparto salumiero locale. Dopo le precisazioni del sindaco Alessandro Napolitano sull’assenza all’evento e quelle degli organizzatori riguardo all’invito inviato tramite PEC, arriva anche la replica di Fulvio Litto.

«Grazie Sindaco per il chiarimento. All’evento mi hanno invitato al microfono per portare i saluti proprio perché non c’era nessun rappresentante della Giunta presente. È stato un refuso chiamarmi assessore, il ruolo oggi è consigliere comunale. D’altronde è stato proprio lei a rendere pubblica la mia revoca, pertanto nessuno avrebbe potuto avere dubbi», ha dichiarato Litto.

L’esponente politico ha poi invitato a riportare l’attenzione sulle questioni che riguardano la comunità: «Continuiamo a lavorare per le cose importanti per il paese, ognuno dal proprio ruolo».

Una presa di posizione che punta a stemperare le polemiche nate attorno all’evento, ribadendo la correttezza istituzionale del proprio intervento e confermando l’attuale incarico di consigliere comunale. Sullo sfondo resta il successo della manifestazione dedicata alle “Sepressatare”, che ha riportato al centro dell’attenzione la memoria e il contributo di tante donne alla storia produttiva di Mugnano del Cardinale.