100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle – Compie gli anni Lucia D’Apolito

Buon 60° Compleanno, Lucia!

Oggi celebri un traguardo meraviglioso: 60 anni di sorrisi, amore, forza e momenti indimenticabili.

Cara Lucia, che questa giornata sia piena di gioia, affetto e felicità, circondata dalle persone che ti vogliono bene. Sei una moglie e una mamma speciale, un punto di riferimento prezioso e una presenza che riempie la vita di chi ti sta accanto.

Con tutto il nostro amore, ti auguriamo che ogni desiderio possa realizzarsi e che il futuro ti regali ancora tanta serenità, salute e soddisfazioni.

Tanti auguri per i tuoi 60 anni!

Con amore,

tuo marito Vincenzo Montuori e tuo figlio Amalio