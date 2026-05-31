100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle – Compie gli anni Lucia D’Apolito

Buon 60° Compleanno, Lucia!
Oggi celebri un traguardo meraviglioso: 60 anni di sorrisi, amore, forza e momenti indimenticabili.
Cara Lucia, che questa giornata sia piena di gioia, affetto e felicità, circondata dalle persone che ti vogliono bene. Sei una moglie e una mamma speciale, un punto di riferimento prezioso e una presenza che riempie la vita di chi ti sta accanto.
Con tutto il nostro amore, ti auguriamo che ogni desiderio possa realizzarsi e che il futuro ti regali ancora tanta serenità, salute e soddisfazioni.
Tanti auguri per i tuoi 60 anni!
Con amore,
tuo marito Vincenzo Montuori e tuo figlio Amalio
Auguri dalla redazione di binews