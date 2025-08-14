Avella, emergenza rifiuti: sequestri quotidiani ma il fenomeno non si ferma

Ad Avella non c’è tregua sul fronte dell’abbandono dei rifiuti. La Polizia Municipale, quasi ogni giorno, è costretta a intervenire per sequestrare materiali di ogni genere, spesso anche pericolosi. Tra questi figurano rifiuti speciali che richiedono procedure di smaltimento particolari, come le tubazioni in amianto, la cui gestione comporta rischi per la salute pubblica e costi elevati.

Nonostante i controlli serrati e le multe elevate già dall’inizio di agosto — ulteriormente inasprite dal recente decreto che prevede sanzioni più salate e perfino conseguenze penali nei casi più gravi — il fenomeno dell’abbandono indiscriminato persiste, soprattutto nelle zone periferiche e meno sorvegliate del territorio comunale.

Gli agenti continuano a presidiare il territorio, ma le discariche abusive nascono più velocemente di quanto si riesca a bonificare. Per contrastare questa emergenza, il Comune di Avella ha già predisposto l’installazione di fototrappole: un’arma tecnologica che, se utilizzata con costanza, potrebbe finalmente permettere di identificare e punire in modo efficace i responsabili.

Nel frattempo, la città resta ostaggio di un fenomeno che, oltre a deturpare il paesaggio, mette a rischio la salute dei cittadini e mina la qualità della vita.