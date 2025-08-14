Mirabella Eclano, auto si ribalta in località Calore: due feriti lievi

Mirabella Eclano (AV) – Attimi di paura nel pomeriggio in località Calore, dove un’auto si è ribaltata dopo aver perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano. I due occupanti del veicolo, feriti ma fortunatamente non in gravi condizioni, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino per accertamenti.

I militari dell’Arma sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro stradale.