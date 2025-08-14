Bandecchi lancia “Dimensione Bandecchi” in Campania: ad Avellino nasce il gruppo di Alternativa Popolare

Frustrazione e nostalgia, sfiducia e risentimento. Questi sono alcuni dei termini che descrivono il paesaggio emotivo che ha lasciato la politica oggi sul nostro territorio; la destra e la sinistra hanno deluso le aspettative di tutti i cittadini. Abbiamo bisogno di stabilità. ll sindaco di Terni e Segretario di Alternativa Popolare scende in campo in Campania con la sua nuova lista “Dimensione Bandecchi” per restituire ai cittadini la dignità che la politica ha rubato loro negli ultimi vent’anni. Spiega Bandecchi: “La Campania è una regione straordinaria, amministrata tuttavia in modo clientelare e padronale, destra e sinistra hanno diviso poltrone, spartito interessi, lasciandosi alle spalle disoccupazione, malasanità, degrado urbano e mancanza di prospettive per i giovani. È arrivato il momento di cambiare tutto”. Continua così: “ai Campani posso assicurare che sono qui per fare e non per promettere. Sono il candidato di chi si alza alle sei del mattino, produce ricchezza e combatte ogni giorno contro le inefficienze e gli sprechi imposti dalla burocrazia”.

Ad Avellino nasce il gruppo politico di Alternativa Popolare, formato da giovani delusi e lavoratori disillusi, con tanta voglia di cambiare per loro stessi e per le generazioni future. In questi giorni sono al lavoro per sostenere Stefano Bandecchi con la lista “Dimensione Bandecchi”. Sul territorio Avellinese ci saranno iniziative e congiuntamente azioni volte ad individuare persone integre e con tanta voglia di fare per formare una lista da presentare.

Francesco Di Crescenzo