AVELLA. Arrivano 410mila euro per ripristinare la Chiesa dei 7 Preti

Nella provincia di Avellino, si registra un importante investimento nelle aree delle Belle Arti e del Paesaggio, con particolare attenzione ai settori dei Musei, dell’Archeologia, delle Biblioteche e degli Archivi. Questo impegno si traduce in una serie di interventi mirati al restauro, al consolidamento statico e al risanamento conservativo di importanti patrimoni culturali presenti sul territorio.

Tra le proposte presentate dalla Soprintendenza per le province di Salerno ed Avellino spicca anche il progetto di messa in sicurezza e recupero della Chiesa dei Sette Preti di Avella presentato dal Comune di Avella, per il quale sono stati destinati ben 410.000,00 euro. Il finanziamento è del Ministero ma il progetto è stato presentato dal Comune di Avella lo scorso anno e prevedeva anche la riqualificazione della piazzetta antistante, che per il momento non è stata finanziata.

Questa notizia rappresenta un passo significativo verso il ripristino e il recupero di un importante luogo di culto nel rione di Cortabucci ad Avella. La Chiesa dei Sette Preti, con la sua storia e il suo valore artistico, rappresenta un vero e proprio gioiello del patrimonio storico-artistico della provincia di Avellino.

L’intervento di restauro, consolidamento statico e risanamento conservativo consentirà di preservare e valorizzare non solo l’aspetto architettonico della chiesa, ma anche il suo significato culturale e religioso per la comunità locale. Si tratta quindi di un’iniziativa di grande importanza, che contribuirà a mantenere viva la memoria storica e artistica della provincia di Avellino, garantendo al contempo la fruizione di questo prezioso bene anche alle generazioni future.