Avella: Antonio Sodano celebra i suoi 60 anni. Gli auguri della famiglia

AVELLA (AV) – Una giornata speciale per Antonio Sodano, che oggi festeggia il traguardo dei 60 anni, circondato dall’affetto della sua famiglia e delle persone che gli vogliono bene.

Un compleanno che assume un significato ancora più profondo, soprattutto dopo il periodo delicato affrontato negli ultimi tempi. Per questo motivo, il desiderio più grande è quello di una salute sempre più forte e di tanti momenti felici da vivere insieme ai propri cari.

A rivolgergli un affettuoso messaggio sono la moglie Isabella Napolitano, i figli Tommaso e Miriam, Angelica e Mario, che gli dedicano parole semplici ma ricche di amore:

«Buon 60° compleanno! Ti auguriamo soprattutto tanta salute, serenità e tanta felicità. Dopo le difficoltà affrontate, il nostro desiderio più grande è vederti sorridere ogni giorno. Ti vogliamo un mondo di bene. Auguri di cuore!»

Anche la redazione di BiNews si unisce agli auguri, augurando ad Antonio Sodano un felice compleanno e tanti anni ancora da vivere con salute, gioia e l’affetto della sua splendida famiglia.