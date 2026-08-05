ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 5 Agosto 2026

S. OSVALDO

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Settimana n. 32

Giorni dall’inizio dell’anno: 217/148

A Roma il sole sorge alle 05:08 e tramonta alle 19:23 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:12 e tramonta alle 19:46 (ora solare)

Luna: 12.24 (tram.) 22.25 (lev.)

Aforisma del giorno:

Che altro ti dirò? La grazia e pace dello Spirito Santo sia sempre nel mezzo del tuo cuore. Metti questo cuore nel costato aperto del Salvatore ed uniscilo a questo re dei nostri cuori, che in essi sta come in suo trono reale per ricevere l’omaggio e l’obbedienza di tutti gli altri cuori, tenendo così la porta aperta, acciocché ciascuno possa accostarsi per avere sempre ed a qualunque ora udienza; e quando il tuo gli parlerà, non ti dimenticare, mia carissima figliuola, di fargli parlare ancora in favore del mio, acciocché la sua divina e cordiale maestà lo renda buono, ubbidiente, fedele e meno meschino di quello che è. (S. Pio da Pietrelcina)