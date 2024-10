14 Milioni di Euro destinati alla Provincia di Avellino: Importanti Fondi per Avella, Sperone, Mugnano del Cardinale e Lauro

AVELLINO – La provincia di Avellino beneficia di un’importante assegnazione di fondi PNRR nell’ambito del programma “FUTURA – La Scuola per l’Italia di Domani,” finalizzato a migliorare l’offerta dei servizi di istruzione in tutta Italia, con un’attenzione particolare al Mezzogiorno. L’obiettivo è ampliare il tempo pieno scolastico, potenziare le mense e riconvertire spazi inutilizzati per creare ambienti più moderni e sicuri per gli studenti.

Grazie ai fondi destinati alla Missione 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’Irpinia si prepara a rinnovare le strutture scolastiche, riducendo i divari territoriali e migliorando la qualità della vita delle famiglie. Tra i progetti approvati, spiccano gli interventi a favore dei comuni di Avella, Sperone, Mugnano del Cardinale e Lauro, che riceveranno fondi significativi per la costruzione e la riqualificazione di mense scolastiche.

Nuova Costruzione ad Avella e Sperone

Avella si distingue per un finanziamento di 875.500 euro , destinato alla costruzione di una nuova mensa scolastica. Questo progetto mira a offrire un ambiente moderno e accogliente per gli studenti, migliorando l’offerta di servizi per l’istruzione e promuovendo l’estensione del tempo pieno.

Sperone riceverà 600.000 euro per la costruzione di una mensa scolastica ex novo, un'opera che contribuirà a potenziare le infrastrutture educative del comune, favorendo una migliore qualità della vita scolastica e facilitando l'accesso al tempo pieno.

Riqualificazione e Adeguamento a Mugnano del Cardinale

Mugnano del Cardinale beneficerà di 307.500 euro destinati alla messa in sicurezza e all’adeguamento impiantistico della mensa scolastica esistente. Questo intervento permetterà di migliorare le condizioni della struttura attuale, garantendo un servizio di refezione scolastica sicuro e di qualità.

Riconversione di Spazi Inutilizzati a Lauro

Lauro ha ottenuto un finanziamento di 824.621,84 euro per la riconversione di spazi scolastici inutilizzati in una nuova mensa. Questo progetto rappresenta una soluzione innovativa che valorizza gli spazi già esistenti, trasformandoli in risorse utili per la comunità scolastica e promuovendo un uso sostenibile delle strutture.

Un Investimento per il Futuro dell’Irpinia

Questi interventi rientrano nel più ampio programma del Governo Meloni per migliorare i servizi educativi, sostenendo la crescita delle comunità locali con progetti infrastrutturali a medio e lungo termine. L’assegnazione dei fondi dimostra la volontà di rispondere concretamente alle esigenze della collettività, offrendo agli alunni spazi sempre più adeguati e accoglienti.

Grazie a queste risorse, i comuni della provincia di Avellino potranno continuare a investire nell’istruzione e nelle infrastrutture, rendendo le scuole più sicure, moderne e in grado di rispondere alle necessità delle famiglie. Un passo avanti importante verso la riduzione delle disparità territoriali e il miglioramento della qualità della vita