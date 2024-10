Mirabella Eclano Prima in Graduatoria per il Finanziamento PNRR: In Arrivo una Nuova Mensa Scolastica

La Città di Mirabella Eclano si distingue come prima in provincia di Avellino nella graduatoria dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la costruzione di una nuova mensa scolastica. Il progetto, che ha ottenuto un finanziamento di 359.763,18 euro, prevede la realizzazione di una struttura ex novo a servizio del plesso scolastico di località Calore.

Il finanziamento rientra nell’ambito dell’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), volto all’estensione del tempo pieno e delle mense scolastiche – Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 – sostenuto dall’Unione Europea. Grazie a questo progetto, Mirabella Eclano continua a migliorare le infrastrutture scolastiche per garantire un servizio di refezione scolastica moderno e funzionale.

Con l’aggiunta della nuova mensa a Calore, tutte le scuole del territorio comunale saranno dotate di una propria struttura dedicata. L’iniziativa si aggiunge alla mensa già attiva nel plesso di Passo Eclano e ai recenti lavori di adeguamento della mensa scolastica di Mirabella Centro, finanziati con un contributo di 180mila euro.

L’Amministrazione Comunale ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di questo importante traguardo, ribadendo l’attenzione costante verso il miglioramento delle strutture scolastiche e della qualità della vita delle famiglie. Grazie a questo nuovo progetto, si compie un ulteriore passo avanti nella direzione di garantire a tutti gli studenti servizi adeguati e ambienti scolastici sempre più sicuri e confortevoli.