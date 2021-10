SANT’Oggi. Sabato 30 ottobre la chiesa celebra san Marcello di Tangeri, sant’Alfonso Rodriguez e beata Benvenuta Boiani

30 ottobrenacque a Segovia (Spagna) il 25 luglio 1532, da una famiglia di mercanti di lana e tessitori di stoffe. Fin da ragazzo era molto applicato allo studio che seguiva con profitto nel collegio della Compagnia di Gesù (gesuiti) di Alcalà. A 23 anni però, in seguito alla morte prematura del padre, Alfonso fu costretto a ritornare in famiglia per dirigere la piccola impresa familiare ereditata dal padre. Gli affari però non andavano bene e non interessavano affatto il giovane Alfonso, che nel frattempo si era sposato e aveva avuto due bambini. A 35 anni tornò a scuola, proseguendo faticosamente gli studi interrotti in gioventù. Nel 1573, a 42 anni, rimasto vedovo ed essendo morti anche i suoi due figli, si presentò come novizio in un convento della Compagnia di Gesù. Venne accolto, ma egli, nonostante il suo notevole bagaglio culturale, volle restare come fratello coadiutore, addetto ai servizi più umili della comunità, e per il resto della vita fu portinaio nella casa-collegio di Monte Sion a Palma de Maiorca, da dove passavano i missionari della Compagnia diretti in America. Uomo semplice e umile, straordinariamente servizievole, tanto rigido con se stesso quanto caritatevole con gli altri, trovò nel suo ufficio quotidiano l’occasione opportuna per esercitare un apostolato continuo ed efficace. Dotato di speciali carismi spirituali, devotissimo di Maria, era molto ricercato per consigli e venerato per la sua santità. Per tutti l’incontro con il santo portinaio era un’esperienza decisiva e illuminante, come nel caso di san Pietro Claver, allora studente nel collegio di Monte Sion: è rimasta celebre la visione che Alfonso ebbe circa il futuro apostolato tra i negri della Colombia dello stesso Claver, diventato poi l’«apostolo degli schiavi». Alfonso ebbe da Dio anche il dono di guarire numerosi malati che gli venivano portati nella portineria o che egli visitava nelle loro case. Il suo ultimo anno di vita lo trascorse a letto tra indicibili sofferenze a causa di dolorose piaghe alle gambe e di calcoli renali. Nelle fasi acute della malattia egli pregava così: «Gesù, Maria, miei dolcissimi amori, fatemi la grazia di soffrire e di morire per vostro amore». E Gesù e Maria gli apparvero più volte per consolarlo dei dolori, delle vessazioni diaboliche e delle aridità di spirito. Alfonso lasciò molti scritti spirituali, redatti per obbedienza ai superiori, che furono pubblicati in tre volumi, dopo la sua morte. Spirò, a Palma di Maiorca, dopo aver pronunciato, con un lungo sospiro, il nome adorabile di Gesù. Morì il 31 ottobre 1617; patrono dei portieri e degli uscieri.