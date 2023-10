NOCERA INFERIORE. Il Tenente Colonnello Matteo Maria Carluccio lascia il comando al parigrado Domenico Patriciello

Il 27 ottobre, presso la caserma “Raffaele Libroia” di Nocera Inferiore, si è svolta la cerimonia di cambio di comando del battaglione trasmissioni “Vulture” dell’Esercito alla presenza del Comandante del 46° reggimento trasmissioni, il Colonnello Giuseppe Lorusso. Il Tenente Colonnello Matteo Maria Carluccio ha ceduto il comando al parigrado Domenico Patriciello.

Alla cerimonia hanno presenziato, unitamente ai trasmettitori del “Vulture”, i gonfaloni delle città di Nocera Inferiore, Sarno e Cava de’ Tirreni con i rispettivi sindaci, Autorità civili e militari, i labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine del territorio.

Nel corso dell’evento, è stata scoperta e benedetta la targa indicatrice, in pietra lavica, della neocostituita sala museale del reparto che custodisce i cimeli pregiati delle trasmissioni, alcuni dei quali appartenuti a Guglielmo Marconi.

Durante il periodo di comando del Tenente Colonnello Carluccio, il battaglione ha partecipato a numerose operazioni addestrative e operative, sia a livello nazionale che internazionale, fornendo, inoltre, un continuo e affidabile supporto alla rete delle telecomunicazioni e dei servizi informatici della Forza Armata nella sua area di competenza, che include le regioni della Campania, Puglia, Basilicata e Molise.

Il Tenente Colonnello Carluccio nel suo intervento ha ringraziato la Forza Armata per avergli concesso il privilegio di aver guidato gli uomini e le donne del battaglione “Vulture” in questo anno, sempre circondato da persone dedite al dovere e pronte a sacrificarsi per il bene comune.