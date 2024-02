M5S, Villani: “Familiari sanitari morti, da eroi a dimenticati, risarcimenti mai avuti”

“La Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno Virginia Villani denuncia il Governo per il mancato rispetto verso coloro che hanno dato tutto nella lotta al COVID-19”

“La pandemia ha sconvolto il mondo intero, ma nessuno ha subito le sue conseguenze in modo così profondo e personale quanto il personale sanitario. Medici, infermieri e operatori sanitari hanno combattuto in prima linea, sacrificando le proprie vite per proteggere gli altri. Oggi, però, mentre il mondo sembra tornare alla normalità, le loro famiglie sono lasciate a chiedersi perché i loro sacrifici siano stati dimenticati. Sono stati stanziati 15 milioni di euro per risarcire le famiglie dei circa 400 membri del personale sanitario che hanno perso la vita a causa del COVID-19. Tuttavia, ad oggi, questi risarcimenti sono rimasti soltanto una promessa vuota. Le famiglie sono in attesa, senza ricevere alcuna risposta concreta dalle istituzioni. Le famiglie del personale sanitario caduto in servizio meritano risposte e sostegno immediati. È inaccettabile che coloro che sono stati considerati eroi durante la pandemia siano ora dimenticati e trascurati”. A dirlo è la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

“Chiedo al governo di agire rapidamente per garantire che i risarcimenti promessi siano erogati senza ulteriori ritardi. Queste famiglie hanno già subito abbastanza dolore e sofferenza. Mentre ci avviciniamo alla seconda giornata nazionale del personale sanitario, è fondamentale ricordare il sacrificio di coloro che hanno perso la vita mentre servivano gli altri. Non possiamo permettere che i loro sacrifici siano vanificati dall’inerzia delle istituzioni” -conclude Villani-.