Aspettando Edmondo & Friends: Il successo continua a Avellino con “La Musica di Ieri…Oggi Ci Riunisce”

Dopo il trionfale debutto al Teatro Colosseo di Baiano, gli Aspettando Edmondo & Friends sono pronti a stupire nuovamente il pubblico, portando la loro straordinaria performance al Cinema Teatro Eliseo ad Avellino. Lo spettacolo, intitolato “La Musica di Ieri…Oggi Ci Riunisce”, promette emozioni uniche in un’esperienza multimediale che celebra la bellezza senza tempo della musica.

I concerti si terranno il sabato 2 marzo alle ore 21 e il domenica 3 marzo alle ore 18.30, regalando al pubblico avellinese un weekend all’insegna della magia musicale. Dopo il successo ottenuto a Baiano, la città di Avellino è pronta ad accogliere con entusiasmo questo straordinario gruppo di artisti che hanno già conquistato il cuore di numerosi spettatori.

Il Teatro Eliseo, prestigiosa location che si presta perfettamente a spettacoli di alto livello, sarà il palcoscenico su cui gli Aspettando Edmondo & Friends daranno vita a un’esperienza indimenticabile. La combinazione di musica e spettacolo multimediale catturerà l’attenzione del pubblico, trasportandolo in un viaggio attraverso i generi e le epoche musicali.

I membri del gruppo, Paul, Toni, Giannantonio, Antonio, Carmine, Max, Camillo, Vincenzo e Salvatore, hanno condiviso alcuni momenti toccanti nei video registrati durante i concerti di esordio a Baiano. Questi frammenti di emozione anticipano ciò che il pubblico avrà il privilegio di vivere ad Avellino.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 388 8116245. Non perdete l’opportunità di assistere a uno spettacolo unico che unisce passato e presente attraverso la magia della musica. Gli Aspettando Edmondo & Friends promettono di regalare un’esperienza coinvolgente e indimenticabile.

Non tutti riconoscono il nome “Aspettando Edmondo”, ma chi ricorda la scena musicale campana e irpina negli anni ’70, alla vista della locandina sarà stato invaso dai ricordi di gioventù.

Era un gruppo musicale nato nel ‘75 dalle ceneri di altri due cosiddetti “complessi” molto conosciuti in zona, i Pendulum e i Florials. I membri originali erano Toni Postiglione (basso), Antonio Napolitano (batteria), Giannantonio Cillo (tastiere e voce) e Paul Gordon Manners (chitarra e voce). Oltre ai tantissimi concerti fatti, tentarono anche la fortuna nel mondo della discografia proponendo dei brani propri in audizioni svolte a Milano e a Roma ma senza esito positivo. La formazione subì qualche cambiamento e infine si sciolse nel ‘78.

I nostri quattro eroi intrapresero diverse carriere e oggi vivono in diverse regioni d’Italia ma hanno sempre sognato di stare di nuovo sul palco insieme. Toni è diventato Professore di musica, Antonio proprietario di una florida attività commerciale, Giannatonio avvocato di successo e Paul (dopo un periodo di 7 anni con i Cugini di Campagna come chitarrista-cantante solista) è diventato un produttore conosciuto al livello internazionale.

Sono sempre stati legati da un’amicizia inossidabile che ha come collante LA MUSICA, quella bella che suonavano all’epoca e che oggi ripropongono in un concerto imperdibile. Molti brani sono arrangiati in forma di medley e sono preceduti da filmati divertenti che illustrano le problematiche affrontate da un tipico gruppo di giovani musicisti dell’epoca.

Gli Aspettando Edmondo & Friends incarnano l’anima della musica, dimostrando che essa può essere un ponte che collega il passato al presente.