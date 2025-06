Incidente multiplo sull’A3 a Nocera Inferiore: tre auto coinvolte, due feriti trasportati in ospedale

Un grave incidente ha causato oggi pomeriggio pesanti disagi al traffico sull’autostrada A3, nei pressi dello svincolo di Nocera Inferiore, in direzione Salerno. Tre automobili sono rimaste coinvolte nel sinistro, che ha provocato il ferimento di due persone, prontamente soccorse e trasferite all’ospedale Umberto I per le cure del caso.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia stradale intervenuta sul luogo, la dinamica dell’incidente è risultata complessa. Una vettura, mentre usciva dalla piazzola di emergenza, è stata violentemente tamponata da un secondo veicolo. L’urto ha spinto l’auto contro il guardrail, dove è rimasta in bilico in una posizione precaria.

La situazione si è complicata ulteriormente quando una terza automobile, nonostante un tentativo di frenata, non ha potuto evitare l’impatto con i veicoli già coinvolti, causando una collisione di minore entità che non ha provocato ulteriori feriti.

Gli operatori del 118 sono intervenuti rapidamente, prestando le prime cure sul posto prima del trasporto in ospedale. Le forze dell’ordine hanno temporaneamente chiuso il tratto autostradale interessato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.

Un elicottero dei soccorsi sta sorvolando l’area per monitorare la situazione e coordinare le operazioni a terra, con particolare attenzione al recupero dell’auto rimasta incastrata sul guardrail, che richiede particolare cautela.

Il traffico ha subito rallentamenti significativi, con lunghe code e disagi sulla viabilità circostante. Le autorità invitano gli automobilisti a evitare la zona e a utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino della normale circolazione.

Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi per stabilire con precisione le cause dell’incidente e le responsabilità coinvolte. Le condizioni dei due feriti, al momento, non destano particolare preoccupazione, ma rimangono sotto stretto controllo medico.