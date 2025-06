NOLA. Festa dei Gigli, Corporazione Ortolano 2025: programma artistico e rivestimento di Cyop&kaf. Collaborazione con Pomigliano Jazz

Svelato il rivestimento del Giglio dell’Ortolano realizzato dallo street artist cyop&kaf

Un fitto calendario di eventi con numerosi artisti coinvolti tra cui Chiara Becchimanzi, Roberto Colella, Valerio Jovine e Marco Zurzolo. Sinergia con Pomigliano jazz

Nola – Il sound contemporaneo di Jovine, la voce popolare e il tratto cantautorale di Roberto Colella, il sax identitario di Marco Zurzolo, lo stand-up comedy impegnato di Chiara Becchimanzi e la visione artistica di Cyop&Kaf: la tradizione millenaria della Festa dei Gigli di Nola si apre al presente con una programmazione che intreccia musica, teatro, arte e memoria nel segno dell’innovazione, grazie al programma del Giglio dell’Ortolano organizzato dal comitato “La Festa Gentile”.

Terra, radici, identità, sostenibilità, partecipazione: queste le parole chiave scelte dal comitato per il ‘racconto’ artistico e musicale del giglio, presentato stamane presso il Museo Storico-Archeologico della Città che da anni, grazie all’impegno e alla professionalità del direttore Giacomo Franzese, contribuisce a rendere vivo e costruttivo il dibattito culturale nel territorio e accogliendo centinaia di manifestazioni.

L’evento-lancio ha visto la presentazione ufficiale del rivestimento del Giglio dell’Ortolano, firmato dall’artista napoletano cyop&kaf in collaborazione con il maestro incisore Vittorio Avella e realizzato dalla storica Bottega d’Arte Tudisco.

«Peranni abbiamo frequentato la festa dei Gigli immersi nella folla, rimanendo letteralmente ammaliati» , ha dichiarato Roberto Carro, uno dei co-fondatori del collettivo. «Viverla dall’interno — in qualche modo da protagonisti — sta moltiplicando la sua magia, creando un vortice di aspettative che siamo certi non saranno deluse».

Un progetto, quello di cyop&kaf, che rinnova la tradizione dei “rivestimenti d’artista”, nel solco tracciato in passato da Mimmo Paladino, Perino & Vele e altri protagonisti dell’arte contemporanea.

Accanto all’opera visiva, il Comitato Ortolano 2025 “La Festa Gentile” ha curato anche un cartellone artistico d’eccellenza: tre concerti gratuiti che vedranno protagonisti: Roberto Colella (23 giugno), Valerio Jovine (24 giugno) e, in collaborazione con il Pomigliano Jazz Festival, Marco Zurzolo (26 giugno), oltre ad una serata di stand-up comedy targata Chiara Becchimanzi (sempre 24 giugno).

«Radici e cultura sono elementi fondamentali della musica reggae, che da sempre contraddistingue il mio sound arricchito dalla lingua napoletana», afferma Jovine. «Credo fortemente nell’importanza dell’eredità culturale, nel senso d’appartenenza, nel valore del passato e delle tradizioni che plasmano la vita di una persona e, di fatto, di una comunità. Ho avuto la fortuna di suonare lì dove è possibile sentire le vibrazioni della storia, da Piazza Plebiscito allo stadio Maradona ed ora per la prima volta alla Festa dei Gigli di Nola». Volto di punta del reggae partenopeo, Jovine, sarà anche presente sulla macchina del Giglio durante la rituale “ballata”, nel solco di una tradizione che risale a Roberto De Simone ed alla Nuova Compagnia di Canto Popolare.

La musica come strumento per comunicare il senso appartenenza è elemento imprescindibile anche nelle sonorità del sassofonista Marco Zurzolo: «Ogni mio suono, ogni mio passo è un canto di appartenenza: portare la mia musica a Nola e unirmi alla passione di una terra che vive e respira attraverso la sua storia, è un valore aggiunto alla mia anima».

«Una sinergia naturale tra due eccellenze campane», ha dichiarato Onofrio Piccolo, direttore artistico del Pomigliano Jazz Festival, giunto quest’anno alla 30esima edizione e la cui programmazione, dopo l’anteprima di Nola, partirà a luglio. Per Piccolo le due iniziative sono «unite da una storia condivisa e dalla forza della cultura».

I temi dell’Ortolano – terra, sostenibilità, partecipazione- sono condivisi appieno anche da Chiara Becchimanzi: «Il lavoro dell’artista risiede per me nel teatro popolare, inteso come rapporto esclusivo, interattivo e genuino con il pubblico che, attraverso la risata, possa innescare meccanismi virtuosi di riflessione sul mondo in cui vorremmo vivere. […] Quale modo migliore di contrastare l’odio dilagante, se non disseminare Feste Gentili in ogni dove?» afferma l’attrice, autrice, regista, e stand-up comédienne, volto noto di La7.

Dietro questo programma c’è un’anima giovane e visionaria. Il Comitato Ortolano 2025 è composto da professionisti originari del territorio ma oggi attivi tra Napoli, Roma, Firenze, ed altre citta’ italiane. Sono amici accomunati dalle origini Nolane: ciascuno ha portato le proprie sensibilità e competenze per ripensare la festa nel segno dell’inclusione, del rispetto delle regole, della sostenibilità e della misura.

«L’idea della Festa Gentile nasce dal desiderio di offrire un contributo responsabile alle sorti dell’evento, consapevoli della cornice Unesco in cui si colloca. Vogliamo dimostrare che si può innovare nel solco della tradizione, valorizzando il territorio in modo sostenibile e garantendo fruibilità piena per tutte le fasce di popolazione», spiega Francesca Franzese, presidente del Comitato. Il percorso, iniziato a settembre 2024 con la sottoscrizione di una Carta d’intenti che raccoglie valori, principi ed impegni dei Maestri promotori, ha prodotto mostre, eventi benefici ed approda, oggi, a un progetto artistico e musicale dal forte impatto sociale che guarda al futuro con rispetto del passato.

In tal senso, sono anche previste attivita’ dedicate ad anziani, bambini e diversamente abili, affinchè tutti si sentano pienamente coinvolti e protagonisti della Festa millenaria.

La ballata dei Gigli, in programma a Nola domenica 29 giugno, sarà il culmine di questo viaggio condiviso dai Maestri di Festa. Un appuntamento che unisce generazioni e territori, e che prova a restituire alla città una festa più consapevole, viva, e autenticamente partecipata, pronta – nell’auspicio del comitato – a mostrarsi anche nel suo carattere gentile.

