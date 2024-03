Caso Coscioni, il monito di Mario Polichetti (Uil Fpl provinciale): “No all’attivazione della macchina del fango nei suoi confronti”

Il professore Mario Polichetti, coordinatore Provinciale del comparto materno-infantile della Uil Fpl Salerno, esprime solidarietà al professore Enrico Coscioni, direttore del dipartimento di Cardiochirurgia dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, e agli altri sanitari coinvolti nell’indagine sulla sostituzione ortica valvolare condotta dai Nas.

La misura interdettiva della professione medica emessa dal gip del Tribunale salernitano è un provvedimento che ha suscitato molte domande, ma Polichetti è chiaro sulla vicenda: “Il professore Enrico Coscioni è una figura di riferimento per la sanità salernitana, e ci auguriamo che possa tornare presto a svolgere il suo ruolo di primario nel dipartimento di Cardiochirurgia. Riconosciamo il suo impegno e la sua competenza che hanno contribuito in modo significativo al miglioramento della qualità delle cure nella nostra provincia”.

Il coordinatore provinciale della Uil Fpl Salerno, dunque, sottolinea l’importanza di non mettere in discussione la figura del professore Coscioni: “Chiediamo che la sua lunga e proficua carriera non venga offuscata da una inutile macchina del fango. È fondamentale considerare il suo contributo positivo e continuare a sostenere il progresso della sanità locale e non solo”.

Polichetti esprime solidarietà anche ai sanitari Francesco Pirozzi e Aniello Puca sospesi nell’ambito dell’indagine: “Come sindacato vogliamo esprimere la nostra vicinanza ai sanitari coinvolti, chiedendo che venga riconosciuto il loro impegno e la professionalità dimostrata nel corso degli anni”.