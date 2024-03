Nuovo Impulso all’Innovazione e alla Sostenibilità: illimity e SACE Uniscono le Forze per Sostenere le PMI Italiane.

di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO – PMI INTERNATIONAL

Illimity con SACE( Ministero dell’Economia) hanno annunciato un’entusiasmante iniziativa per promuovere gli investimenti strategici delle piccole e medie imprese italiane. Questa nuova campagna di finanziamenti garantiti si propone di fornire un sostegno strutturale e personalizzato alle aziende con un potenziale significativo nei loro piani di crescita e sviluppo.

Il recente accordo introduce la “Garanzia Futuro” di SACE, un nuovo strumento di supporto che mira a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle imprese italiane nei mercati globali, concentrando l’attenzione su innovazione tecnologica, digitalizzazione e progetti nei settori sociale, energetico, idrico e digitale.

Una delle caratteristiche distintive di questa iniziativa è la Garanzia Green di SACE, già disponibile presso illimity, che promuove gli investimenti delle imprese per ridurre l’impatto ambientale. Questo sottolinea l’impegno congiunto verso la sostenibilità e l’innovazione.

L’aspetto rivoluzionario di questa collaborazione risiede nel processo totalmente digitalizzato che consente alle imprese di ottenere finanziamenti a medio-lungo termine fino a 50 milioni di euro, coprendo il 70% degli investimenti. Questi fondi possono essere utilizzati sia per spese future che per investimenti già effettuati, offrendo alle imprese una flessibilità preziosa.

L’obiettivo principale di questo accordo è fornire un supporto strutturale alle imprese, in particolare alle PMI, per ottimizzare i processi, aumentare il margine operativo e il merito creditizio. Questo contribuirà a rendere le imprese più competitive, sia sul territorio nazionale che all’estero.

Possiamo affermare che l’unione tra illimity, SACE rappresenta un passo significativo per rafforzare il tessuto economico italiano, promuovendo la sostenibilità, l’innovazione e la crescita delle PMI. La Garanzia Futuro diventa così un catalizzatore per il successo delle imprese, facilitando l’accesso a finanziamenti chiave per lo sviluppo futuro.