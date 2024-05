Indimenticabile Pellegrinaggio a Lourdes organizzato dalla Chiesa del Carmine di Nola

Nel periodo compreso tra il 24 e il 29 aprile 2024, un gruppo di fedeli della Chiesa del Carmine di Nola ha avuto l’opportunità di partecipare a un toccante pellegrinaggio alla celebre località mariana di Lourdes. L’organizzazione di questo viaggio spirituale è stata curata con dedizione e passione dal Sac. Enrico Tuccillo, il quale ha reso possibile un’esperienza indimenticabile di preghiera e devozione alla Madonna di Lourdes per tutti i partecipanti.

Il viaggio è stato confortevolmente condotto in autobus, con partenza alle 5:30 e una sosta presso la Certosa di Firenze per il pranzo e una visita al suggestivo Monastero dell’Ordine Certosino, situato sul monte Acuto. Qui, i pellegrini hanno potuto immergersi in un’atmosfera di spiritualità e contemplazione, circondati dalla suggestiva bellezza del luogo.

Successivamente, il gruppo si è trasferito a San Remo per la cena e il pernottamento, in attesa di continuare il viaggio verso Lourdes il giorno successivo. Dopo una buona colazione, i pellegrini hanno raggiunto la meta e si sono sistemati presso l’Hotel “D’Islande”, pronto ad accoglierli con confort e ospitalità.

Durante la permanenza a Lourdes, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di prendere parte attiva alle varie funzioni religiose svolte nel sito sacro, nutrendo la propria fede e intensificando il legame con la Madonna. La visita alla grotta delle apparizioni e il significativo lavaggio delle mani e del viso sono stati momenti di profonda spiritualità e riflessione per tutti i presenti.

Un momento particolarmente emozionante è stato il giro del trenino organizzato da Carmine La Marca, che ha condotto il gruppo alla scoperta dei luoghi storici e familiari di Lourdes, arricchendo ulteriormente l’esperienza dei pellegrini.

Infine, con il cuore colmo di emozioni e la fede rinforzata, il gruppo ha fatto ritorno a Nola, giungendo nella propria città alle ore 21:00, portando con sé il ricordo di un pellegrinaggio che resterà indelebile nei loro cuori.

Pasquale Iannucci