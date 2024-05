NOLA. “Un infinito mare carminio”: Emozionante appuntamento letterario a Nola con Adelina Mauro

Si svolgerà in terra bruniana l’emozionante e suggestivo appuntamento letterario con la scrittrice e giornalista Adelina Mauro, che presenterà il suo ultimo libro “Un infinito mare carminio” pubblicato dalla Michelangelo 1915 Editore, al Museo Storico Archeologico di Nola, in via Senatore Cocozza, giovedì 9 maggio alle ore 17.00.

L’atteso evento culturale è stato voluto e organizzato dalla Fidapa BPW Italy – sezione di Nola, Federazione che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

Parteciperanno all’evento di presentazione: Antonietta Scafuro, presidente della Fidapa, sezione di Nola e Giacomo Franzese, Direttore Museo Storico Archeologico di Nola.

Introduce il libro: Filomena Tufano, vicepresidente Fidapa.

Dialoga con l’autrice: Anna Maria Silvestro, pastpresidente Fidapa sezione di Nola.

Letture: Maria Manganiello, socia Fidapa, sezione di Nola; Carmela Scafuro, tesoriera Fidapa, sezione di Nola.

Voce e letture: Antonietta Sorrentino, cantante e socia Fidapa, sezione di Nola.

“Ringrazio in particolare -afferma l’autrice- anche Antonietta Sorrentino per la sua gradita presenza come special guest e per prestarsi all’interpretazione di brani famosi con un collegamento emotivo alla pubblicazione. “

Fioccano i consensi e i riconoscimenti per “Un infinito mare carminio”, sorprendente raccolta di racconti che pone l’attenzione al mondo degli affetti, alla vita, con le sue gioie e i suoi dolori, premiato recentemente a Palermo con il “Premio della Critica Antonio Veneziano”.

“. L’aspetto che più di ogni altro desidero sottolineare è il fine benefico del ricavato del libro. La beneficenza ha sempre svolto un ruolo molto importante nella mia vita. Donare a chi ne ha bisogno credo sia un atto d’amore dal valore inestimabile. A tal fine – puntualizza Adelina Mauro – ho pensato di donare il ricavato della vendita del libro all’Associazione “Insieme si può” che ha sede a Sarno. L’Associazione del presidente Biagio Ruocco si occupa di bambini autistici e disabili, con un importante supporto alle famiglie. Credo fortemente nella ricerca – conclude – e dunque ogni qual volta mi sarà data la possibilità, il mio libro viaggerà sempre con lo stesso identico obiettivo: fare beneficenza a sostegno della scienza medica”

Adelina Mauro