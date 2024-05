Quadrelle: Sospensione dell’Uso dell’acqua potabile: Ordinanza Sindacale

Il Sindaco del Comune di Quadrelle, in virtù dei poteri conferiti e delle necessità emergenti in materia di sicurezza sanitaria, ha emesso un’ordinanza urgente riguardante la sospensione dell’utilizzo dell’acqua potabile per scopi alimentari e potabili sull’intero territorio comunale.

L’ordinanza è stata emanata in seguito alla ricezione di una nota da parte del Direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) dell’AsI di Avellino, datata 08.05.2024, che ha comunicato l’esito non conforme ai parametri di legge dei rapporti di prova relativi ai prelievi dell’acqua effettuati presso la sede del Municipio e la Scuola Primaria Padre Pio il giorno 07.05.2024.

Gli esami condotti dall’ARPAC hanno evidenziato la presenza di microbi non conformi ai parametri stabiliti dalla legge, rendendo l’acqua non idonea al consumo umano e minacciando la salute pubblica. Pertanto, è stata ritenuta necessaria l’adozione di un’ordinanza sindacale per sospendere l’utilizzo dell’acqua potabile distribuita su tutto il territorio comunale fino a nuova disposizione.

In conformità al Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 27 del 16 febbraio 2005, saranno effettuati ulteriori prelievi di controllo per garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di qualità dell’acqua.

L’ordinanza dispone:

Il divieto assoluto di utilizzare l’acqua della rete idrica comunale per scopi potabili e alimentari su tutto il territorio comunale fino a nuova disposizione; La massima pubblicizzazione dell’ordinanza attraverso gli uffici comunali e l’affissione presso le scuole e sul sito dell’Ente.

L’obiettivo principale di quest’ordinanza è garantire la tutela della salute pubblica e la sicurezza dei cittadini di Quadrelle di fronte a eventuali rischi derivanti dalla non conformità dell’acqua potabile ai requisiti di legge.

