S. GREGORIO V., S.E DUILIO

—————————-



Settimana n. 19

Giorni dall’inizio dell’anno: 130/236

A Roma il sole sorge alle 04:56 e tramonta alle 19:17 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:58 e tramonta alle 19:40 (ora solare)

Luna: 5.25 (lev.) 21.25 (tram.)

Proverbio del giorno:

Se maggio va fresco va ben la fava e anco il formento.

Aforisma del giorno:

Le donne fini credono che una cosa non esista affatto, quando non è possibile parlarne in società. (Friedrich Nietzsche)