Bambina positiva alla cocaina, la riflessione del Nursind Salerno: “Al “Ruggi” operatori esemplari”

In merito alla vicenda della bambina risultata positiva alla cocaina e portata via dal padre dal reparto di pediatria dell’Azienda Ruggi, interviene il segretario del Nursind Salerno, Biagio Tomasco, respingendo con forza le polemiche sollevate dal dottor Mario Polichetti e difendendo l’operato dei sanitari coinvolti.

“Questa vicenda”, afferma Tomasco, “ci impone una riflessione seria su come sta evolvendo la società, ma non possiamo permettere che episodi tanto delicati vengano trasformati in strumenti di lotta politica o di vendetta personale”.

Il sindacato degli infermieri precisa che non si è trattato di una “sparizione” come descritta, ma di un gesto grave e improvviso da parte di un genitore in difficoltà, subito segnalato alle autorità dagli operatori sanitari.

“I nostri colleghi della pediatria hanno agito con prontezza e responsabilità”, prosegue Tomasco. “A loro va tutto il nostro ringraziamento e la nostra solidarietà. Non è stato omesso alcun controllo e non si è verificata alcuna negligenza. Chi lavora ogni giorno in prima linea non merita di essere attaccato sulla base di notizie parziali”.

Il segretario Nursind non nasconde la propria amarezza per le accuse mosse da Mario Polichetti: “Ci chiediamo cosa avrebbero dovuto fare i sanitari: bloccare fisicamente un padre che, va detto, non era stato privato della patria potestà? Le regole e i diritti valgono sempre, non solo quando fanno comodo per colpire qualcuno. Dispiace vedere che, invece di cercare chiarimenti, si scelga di infangare il lavoro di tanti professionisti. Dispiace vedere attaccare ora l’Azienda da chi, prima, era uno dei primi difensori del Ruggi. Ma le cose sono cambiate e gli addetti ai lavori lo sanno bene”.

Tomasco ricorda anche come, dopo un primo fermo, il padre sia stato rilasciato senza restrizioni: “Forse prima di parlare pubblicamente, sarebbe stato più opportuno informarsi bene. Invece si è preferito gridare allo scandalo e chiedere dimissioni a destra e a manca, come se questo fosse un palcoscenico politico”.

Infine, il segretario sottolinea il ruolo fondamentale della magistratura nel fare chiarezza: “Siamo i primi a dire che quando c’è un problema va denunciato, ma le sentenze le emette la giustizia, non chi raccoglie mezza verità per cavalcare una polemica. Noi difendiamo il lavoro, il buon senso e il rispetto verso chi ogni giorno garantisce assistenza tra mille difficoltà”.

Il Nursind Salerno, conclude Tomasco, continuerà a vigilare, criticare e proporre, “ma sempre in modo costruttivo e rispettoso, senza trasformare il dolore o le difficoltà in armi politiche”.