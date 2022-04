Aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi”, la verità della Fit Cisl provinciale. Il segretario generale Massimo Stanzione: “Nessuna discarica abusiva nell’area dello scalo. In atto una bonifica bellica voluta dall’Enac”.

“Discarica abusiva nell’area dell’aeroporto di Salerno? Tutto falso. Si tratta di materiali di risulta. Non si sono trovati degli ordigni bellici per caso, ma è in atto una procedura voluta dall’Enac che ha portato un’azienda impegnata in specifiche bonifiche, la Bm Service, a occuparsi dell’area”.

Così Massimo Stanzione, segretario generale della Fit Cisl Salerno, smentisce le indiscrezioni sull’aeroporto “Salerno-Costa d’Amalfi” emerse nei giorni scorsi.

“Le notizie pubblicate da alcune testate giornalistiche, dunque, non sono veritiere e, anzi, vanno a destabilizzare un momento già delicato per l’aeroporto. Ecco perché prendiamo le distanze da tutto questo per il bene dei lavoratori”.

adsense – Responsive – Post Articolo