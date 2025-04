A Pagani nasce l’Associazione degli Ex Alunni del Liceo Mangino: tra memoria, identità e futuro

Una nuova realtà associativa si affaccia con entusiasmo nel panorama culturale e civico di Pagani: è nata l’“Associazione Ex Alunni del Liceo Statale Mons. B. Mangino”. Un progetto nato dal cuore, dalle radici, dai ricordi che si fanno visione, e che ha preso forma nei giorni scorsi in occasione del ventennale del diploma di maturità delle classi quinte dell’anno scolastico 2004/2005.

Martedì pomeriggio, i corridoi del liceo Mangino si sono riempiti di volti emozionati e sorrisi nostalgici: ex alunni – alcuni tra i primi diplomati della scuola, risalenti al 1965 – ex docenti, famiglie e rappresentanti istituzionali si sono ritrovati per un evento celebrativo che ha saputo fondere memoria e slancio progettuale. Un momento che non ha solo ricordato il passato, ma ha piantato un seme concreto per il futuro.

L’incontro ha infatti segnato la nascita ufficiale dell’associazione, che si propone come una risorsa attiva per la scuola e per la comunità. I promotori – ex studenti oggi professionisti, genitori, cittadini impegnati – hanno espresso con forza l’intenzione di restituire al Mangino e alla città di Pagani parte di ciò che hanno ricevuto in quegli anni di formazione.

La missione dell’associazione è chiara:

• Valorizzare il Liceo e il territorio paganese attraverso iniziative culturali, educative e sociali;

• Supportare le nuove generazioni con attività di orientamento universitario e professionale;

• Coltivare una rete di ex alunni in grado di favorire collaborazioni, scambi e opportunità;

• Contribuire concretamente allo sviluppo della scuola come punto di riferimento per l’intera comunità.

L’associazione sarà dunque luogo di incontro, ponte generazionale, contenitore di idee e progetti. Un laboratorio permanente di identità, in cui il legame con l’istituto Mangino diventa strumento di partecipazione civica.

A margine dell’iniziativa, il sindaco di Pagani – anche lui ex alunno dell’istituto – ha inviato un messaggio di augurio:

«Purtroppo, per impegni legati ai preparativi della Madonna delle Galline, non ho potuto presenziare. Ma da ex studente e da primo cittadino, sono certo che questa è solo la prima di tante occasioni in cui lavoreremo insieme per la crescita della nostra città. Auguri di cuore!»

Un’associazione, quindi, che nasce dalla memoria ma guarda al futuro, convinta che la scuola non sia solo un luogo di formazione, ma una comunità viva, capace di generare bellezza, relazioni e cambiamento.