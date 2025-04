Angri celebra l’80° Anniversario della Liberazione: corteo e momenti solenni per il 25 Aprile

ANGRI – Sarà una giornata di memoria, partecipazione e identità civica quella che attende la comunità angrese giovedì 25 aprile, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione. Il Comune ha organizzato un ricco programma celebrativo, che si aprirà alle ore 10:15 con il raduno in Piazza Doria.

Alle 10:30 il corteo, accompagnato dalla banda musicale, prenderà il via snodandosi per le principali strade cittadine in un percorso simbolico tra storia e memoria. La prima sosta sarà in Piazza Trivio, dove verrà deposta una corona ai piedi della lapide dedicata ai Martiri della Guerra. Il cammino proseguirà poi fino a via Da Procida per un secondo omaggio floreale al Capitano Renato Raiola, figura simbolo del sacrificio militare.

La manifestazione culminerà nuovamente in Piazza Doria, dove si terrà la commemorazione solenne presso il Monumento ai Caduti. Il rito dell’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro saranno i momenti più intensi della cerimonia, espressione del tributo collettivo di Angri a chi ha lottato per la libertà del Paese.

L’amministrazione comunale invita calorosamente tutti i cittadini a partecipare a questo importante appuntamento, che non è solo un doveroso ricordo del passato, ma anche un impegno condiviso verso i valori fondanti della democrazia e della convivenza civile.