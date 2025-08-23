ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 23 Agosto 2025

Sabato, 23 Agosto 2025
S. ROSA DA LIMA , S. MANLIO
—————————-
Settimana n. 34
Giorni dall’inizio dell’anno: 235/130
A Roma il sole sorge alle 05:28 e tramonta alle 18:57 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 05:34 e tramonta alle 19:16 (ora solare)
Luna: 5.24 (lev.) 19.13 (tram.)
Luna nuova alle ore 07.07.
Proverbio del giorno:
Poco vino vendi al tino; assai mosto serba a agosto.
Aforisma del giorno:
La birra, la Bibbia e le sette virtù mortali hanno ridotto la nostra Inghilterra nelle attuali condizioni. (O. Wilde)